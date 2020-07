AMLO responde a carta de intelectuales que piden “contrapeso”. Desde el estado de Jalisco, el mandatario mexicano dijo que buscan restaurar el régimen corrupto.

El la tradicional Mañanera, Andrés Manuel López Obrador pidió dar lectura a la respuesta que dio a través de sus redes sociales al grupo de intelectuales, periodistas y analistas sobre a la construcción de un frente de contrapeso y pluralidad para el 2021.

“Da pena ajena su argumento de que buscan construir una alianza con miras a las elecciones de 2021 para obtener la mayoría y -asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo-. ¿Qué acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba el “contrapeso” que pretenden “recobrar” los abajo firmantes?”.

AMLO responde a carta, “da pena ajena”

Y exaltó, “ahora resulta que los escritores y periodistas añoran esa podredumbre, están añorando el regreso”.

Señalando que él responde por alusiones, por lo que ha fijado su postura, resaltando que es muy interesante el debate.

“Procuremos la conciliación, no nos confrontemos, estamos iniciando una etapa nueva por el país, más allá de los intereses, esta el interés general”.

AMLO además lanzó una pregunta al pueblo de México, “¿sería bueno preguntarle a la gente si me tengo que quedar callado?, y si la gente recomienda que no responda no lo haría”.

“Sin presumir, soy el presidente más atacado en los últimos 100 años. Diario son ataques. Es un timbre de orgullo porque quiero decir que vamos avanzando”.

EN VIVO la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Palacio Nacional

Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.