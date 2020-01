AMLO reitera que México busca diálogo con migrantes

Coronavirus en México: confirma AMLO dos casos, uno en observación y el otro ya descartado, luego de conocerse que la enfermedad ya llegó a Estados Unidos.

Coronavirus en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que uno ya se descartó y el otro está en observación.

“Ya hay identificación de este virus, uno ya descartado y uno en observación en Tamaulipas. El otro lugar no lo sé, no me quiero adelantar”, comentó López Obrador.

AMLO afirmó que se tiene un caso en observación en Tamaulipas por posible contagio de coronavirus, en tanto que otro ya fue descartado https://t.co/GKYgF7WoEH pic.twitter.com/oZUx3dakm8 — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) January 22, 2020

Lo anterior, luego del incremento de muertes por el coronavirus denominado 2019-nCoV en China y un caso de enfermedad en Estados Unidos.

Se trata de un hombre residente de Estados Unidos que viajó desde Wuhan, China a Washington, y al detectarse el virus se le aisló en el “Providence Regional Medical Center” en Everett.

Te puede interesar:

El gobierno encabezado por López Obrador implementó protocolos en los aeropuertos por coronavirus de China.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, resaltó que la administración del tabasqueño tomó algunas medidas.

Coronavirus: confirma AMLO dos casos

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha emitido mayor información sobre el tema.

No obstante, sí determinó que el virus tiene eficiencia de transmisión humano a humano. Hasta ahora, no hay alertas sobre una posible pandemia.

Entre las acciones, se han protegido las entradas aéreas a la nación. Se le prestó mayor atención a los aeropuertos internacionales de Monterrey, Cancún y Guadalajara.

El subsecretario aseveró que México tiene un protocolo técnico de diagnóstico en el Laboratorio Nacional de Referencia Molecular y Microbiológico para el Control Sanitario.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.