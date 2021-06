AMLO regulará los “autos chocolate” de Baja California

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó respecto a una regularización de automóviles de procedencia extranjera que se encuentran de forma irregular en Baja California, también conocidos como autos “chocolate”.

Para lo anterior, el titular de Ejecutivo aseguró que se conformará un padrón de vehículos y sus dueños con el objetivo de evitar que sean utilizados por grupos delincuenciales.

En su gira por Baja California, López obrador aseguró que los autos provenientes de Estados Unidos serán regularizados.

AMLO aseguró que esta medida respecto a los llamados autos chocolate “va a ayudar mucho, porque muchos delitos se cometen en carros que no están regularizados y no se sabe quiénes son sus dueños, entonces vamos a tener un registro, pero no solo eso, vamos a buscar también que se resuelva en definitiva sobre la propiedad de esos carros”.

“Antes de la elección me plantearon la demanda de regularizar los carros que circulan en Tijuana y se compran en Estados Unidos. Ahora que ya pasó, muy pronto daremos respuesta para que los que tienen esos carros puedan regularizarlos”, indicó.

Respecto al costo, AMLO aseguró que el precio del trámite será muy bajo y dijo que lo que se obtenga se etiquetará para beneficio de la gente pobre de la entidad.

