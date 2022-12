Este jueves, el legendario futbolista, Edson Arantes do nascimento, perdió la batalla contra el cáncer de colon a los 82 años.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, compartió un mensaje en sus redes sociales, recordando a Pelé como “un humilde maestro, que influyó como ejemplo a otros jugadores como Ronaldihno”.

AMLO recuerda a Pelé como un “Humilde Maestro”

De quien compartió una reflexión y la acompañó con una fotografía de él en sus inicios cuando recién practicaba el fútbol, y a pesar de las carencias como no tener “zapatillas”, le prometía a su padre, “convertirse en uno de los mejores”.

‘Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre’”, redactó Obrador.

Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: pic.twitter.com/otAMdfERWX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 29, 2022

"Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 29, 2022

Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre". — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 29, 2022



