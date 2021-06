AMLO recibe la segunda dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca

Este martes, durante la rueda matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió la segunda dosis de la vacuna contra covid-19.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del poder Ejecutivo Federal fue inoculado con la dosis de la farmacéutica AstraZeneca.

Al ser cuestionado respecto a los síntomas que pudo tener luego de recibir la primera dosis, el mandatario señaló que durante el primer día no tuvo reacciones, pero al segundo presentó un poco de irritación.

López Obrador hizo un llamado a la población para que acuda a vacunarse, pues, aunque es voluntario, es algo que va a ayudar a reducir los efectos de la pandemia en México.

“Esto al principio pues no lo sabíamos, pero se sabe ahora, d e modo que hay que cuidarnos, estar pendientes y vacunarnos. Hay países en donde les está costando trabajo que la gente se vacuna. En México afortunadamente la mayoría se están vacunando, son pocos los que no quieren vacunarse; y son libres, pueden hacerlo porque es voluntario, no es por la fuerza, pero lo mejor es vacunarse”, dijo AMLO.

