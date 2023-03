AMLO rechazó la construcción de otra planta Tesla porque le pedían el 50%

En conferencia mañanera desde Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que rechazó la construcción de otra planta Tesla en nuestro país, porque le pidieron un subsidio del 50%.

Señaló que durante una llamada telefónica, el empresario Elon Musk le hizo esa propuesta, pero que la desestimó porque no va de acuerdo con sus políticas.

“Me habla de las baterías y le digo está muy bien, pero nosotros no vamos a dar 50 por ciento, eso no podríamos, además no va de acuerdo con nuestras políticas, él se ríe, pero le digo, tenemos cosas muy buenas, la calidad de la fuerza del trabajo”, detalló.

Apuntó que esto se compensará con el trabajo de los mexicanos, el cual es reconocido por su calidad, ética y responsabilidad.

“Son responsables con ética, eso es reconocido en el mundo, la calidad y la responsabilidad de los trabajadores mexicanos”, expresó.

Finalmente, aseguró que se están sentando las bases para que la nación mexicana se convierta en potencia.

