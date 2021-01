AMLO reaparece en video “para que no haya rumores”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reapareció en un vídeo para hablar acerca de su situación de salud tras dar positivo a Covid-19, esto lo realizó para “que no haya rumores ni malos entendidos”.

Desde Palacio Nacional, el mandatario realizó un en vivo a través de YouTube, donde aseguró que a seis días de haber dado positivo a Covid-19, aún tiene la enfermedad, pero se encuentra bien y en recuperación.

“Todavía tengo covid, pero los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé así para comunicarme con ustedes”, dijo el presidente.

Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido.https://t.co/RlETbawmVF pic.twitter.com/SVVjXdo0gS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 30, 2021

En el video, López Obrador agradeció a jefes de Estado, políticos y hasta adversarios por haberle mandado mensajes con buenos deseos ante su contagio por coronavirus.

“Les agradezco mucho por la manera en la que expresaron su preocupación por mi enfermedad”, destacó.

Dijo que, aunque ha estado en aislamiento ha estado al pendiente de los asuntos públicos y en particular de la pandemia, sobre la cual, indicó, “estamos procurando que continúa la misma estrategia y fortalecerla”.

El mandatario dijo que está consiste en que a nadie le falte una cama, médicos ni enfermeras, equipos ni medicamentos en los hospitales, “afortunadamente, no nos han rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos”.

