AMLO presenta el Plan de Reactivación Económica por Covid. Con este plan, se busca restablecer las diferentes actividades iniciando con los municipios con cero o pocos casos de coronavirus.

Se presenta un Plan de Reactivación Económica después de 51 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud Federal, indicó que México se encuentra en una parte crítica de la pandemia.

“Nos enfrentamos a una vivencia difícil e inédita, pero la estamos superando, por eso presentaremos las medidas que siguen para regresar de manera progresiva a las actividades”.

Recalcó que se trata de un plan progresivo bajo los principios de claridad, seguridad y certidumbre, privilegiando la salud y la vida.

Plan de Reactivación Económica y semáforo Covid por regiones de México

Un total de 269 municipios en 15 estados pueden al momento iniciar la primera etapa. Estos “municipios de la esperanza”, que no presentan casos de Covid-19, pueden regresar a actividades escolares y laborales.

La reapertura del país, se basará en tres etapas, además de contar con un semáforo que ayudará a los ciudadanos a conocer que actividades se pueden realizar y cuales no.

La primera es la reapertura de los municipios de la esperanza, los que tienen cero o pocos casos acumulados o nuevos de coronavirus al 18 de mayo.

La segunda es la preparación para la apertura, iniciando con los sectores de la construcción, minería y fabricación de quipo de transporte, al considerarles esenciales, esto del 18 al 31 de mayo.

Y la tercera etapa el primero de junio, la instalación del semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.

269 municipios en 15 estados pueden iniciar la primera etapa del Plan de Reactivación Económica

-Semáforo está en rojo, solo se permitirán actividades esenciales, agregando minería, construcción y fabricación de transporte.

-Semáforo en naranja permite actividades esenciales y no esenciales.

-Semáforo en amarillo implica una ampliación de actividades. Podrán operar todas las actividades esenciales y no esenciales sin restricción, aunque habrá restricciones en espacios abiertos y cerrados.

-Semáforo en verde implica seguir las medidas de Salud Pública y de Trabajo, permitirá todas las actividades esenciales y no esenciales, actividades en espacios públicos, y reanudan, de manera normal, las clases.

Por su parte el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que este plan es de aplicación voluntaria en los municipios y estados.

“Si hay una autoridad estatal municipal y que de acuerdo a las características propias de una región o estado decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia, no vamos a pelarnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación”.

Resaltando el mandatario federal, que ya se observa una luz al final del túnel, pero que un no encontramos en una situación complicada, pero “hay la esperanza de que vamos a caminar hacia adelante”.

