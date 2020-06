AMLO pidió liberación de Ovidio reconociéndolo por primera vez el mismo presidente en su conferencia mañanera que realiza a diario.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que él ordenó que se detuviera el operativo y no se capturara a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El presidente de México aseguró que Estados Unidos respeta la soberanía nacional, contrario a lo que pasó en sexenios pasados cuando se realizana operativos como el de Rápido y Furioso.

AMLO agregó que a finales del 2019, en octubre, cuando se dio la estrategia de detención del hijo del líder del Cartel de Sinaloa, y lo dejaron en libertad, rechazó la ayuda de Donald Trump.

“Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida más de 200 personas si no suspendíamos el operativo en Culiacán, se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera el operativo y se dejara en libertad a este presunto delincuente”, aclaró.

El presidente de México agregó que el mandamás de Estados Unidos le dijo que sus agentes iban a contribuir a las investigaciones por el asesinato de los miembros de los LeBaron, en Sonora.

“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que sólo corresponden a las autoridades mexicanas, eso es respetar, hacer valer nuestra soberanía, no acuerdos como este de ‘Rápido y Furioso’, en privado”, agregó.

El presidente reveló que el país vecino no respondió a la nota diplomática donde se solicito información del operativo Rápido y Furioso, donde se metieron armas ilegales al país.

Dijo que este tipo de acciones, así como opiniones vertidas por funcionarios estadounidenses, violaban la soberanía del país, situación que ya no se va a permitir.

“Esto no significa que no haya cooperación, existe cooperación, pero nosotros decidimos si esa cooperación puede ayudar, siempre y cuando se respete nuestra soberanía”, aclaró.

