AMLO pide a trabajadores de la refinería de Dos Bocas que “no se dejen manipular”

Este miércoles, en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no cree que haya “mano negra” en busca de frenar la obra de la refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco.

Luego de las manifestaciones y el paro de labores que ocurrieron ayer, así como los ataques a los trabajadores por parte de policías, López Obrador les pidió a quienes la construyen, no dejarse manipular por dirigentes sindicales.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que se les está pagando lo justo y cuentan con prestaciones.

“Espero que lo de Dos Bocas sea algo aislado y pedirle a los dirigentes que ayuden, y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar. (…) No creo que haya mano negra para parar la refinería porque no quieran en el extranjero que se produzcan las gasolinas en México, aunque no les gusta mucho”, comentó.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que los trabajadores acusaron que los elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dispararon balas de goma y usaron gas lacrimógeno en contra de ellos. Incluso se dijo que había un fallecido.

Además, los obreros han señalado mal trato y explotación laboral; por lo que exigen el pago de horas extras, equipos de protección, transporte de personal y horario de alimentos.

Por su parte, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que tres personas resultaron detenidas luego del enfrentamiento entre trabajadores y policías afuera de la refinería. Además, agregó que la agitación fue encabezada por pocas personas no identificadas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.