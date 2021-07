AMLO pide a petroleros relacionados con huachicol que “se porten bien”

Este viernes, durante la rueda de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó a los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) que estuvieran relacionados con el robo de combustible (huachicol) que se “porten bien” y no se metan en problemas.

“Ahí se los encargo a sus familiares que les digan ‘¿para qué se meten en problemas?’; es como todo el que actúa de manera ilícita y piensan que no les van a hacer nada. Ahora no hay impunidad y el que va a la cárcel por robo de combustible, por ejemplo, no tienen derecho a fianza y ¿para qué se meten ellos en problemas?, ¿para qué meten en problemas a sus familiares, a sus mamás?”, dijo.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, AMLO mencionó que son las madres quienes más sufren cuando un hijo está en la cárcel y son las que más están defendiéndolos, a pesar de ser culpables. “No conozco a madres que acepten que sus hijos cometieron un ilícito porque es mucho el amor de las madres a los hijos”, dijo.

El titular del Ejecutivo pidió a “estos que andan mal” que se rectifiquen y abandonen esas actividades, ¿para qué corren riesgos?”, cuestionó. Además, resaltó que los empleados que son padres de familia deben pensar en sus hijos y ayudar “a que todos moralicemos la vida pública”.

“Que todo sea legal, que todo sea derecho, no chueco y pongamos por delante la honestidad y hagamos a un lado la idea de que ‘el que no transa, no avanza’”, señaló AMLO.

El mandatario dijo que se investigarán las quejas de transportistas privados que denunciaron el cobro de “moches” para cargar el combustible que luego reparten en gasolineras. Sin embargo, negó que la corrupción haya rebasado a las autoridades de Pemex.

Te puede interesar:

“Nadie está rebasado en Pemex ni en el gobierno ni el director ni ningún funcionario, porque si pasara eso tendrían que rebasar al secretario de Hacienda y luego, rebasar al Presidente, y está un poco difícil”, detalló.

Reconoció que el robo de combustible desde las estaciones de Pemex “puede ser que sea una inercia que ya venía de tiempo atrás porque estaba podrido Pemex, como la CFE, como el gobierno en su conjunto, (pero) estamos llevando a cabo un proceso de limpia de todo el gobierno, no es un asunto sencillo, estamos limpiando de arriba para abajo”, reiteró.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.