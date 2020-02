Amlo pide a mujeres no dejarse manipular ante Paro Nacional, así lo dijo en su gira de trabajo por el estado de Baja California Sur.

Se le cuestionó si su gobierno permitiría faltas a las mujeres que deseen participar en el paro nacional convocado para el próximo 9 de marzo.

“La que quiera participar lo puede hacer, la que decida no ir a trabajar, no habrá ninguna represalia, primero la libertad”.

Pero destacó el Presidente de México, que es necesario que las mujeres estén conscientes del porqué de la acción, “si es algo bueno que ayuda, sí, y no dejarse manipular”.

Mujeres de su gobierno son libres de participar

Grupos feministas y en pro de los derechos de la mujer, han pedido a las mexicanas no asistir a sus centros de trabajo, para hacer visible la contribución de las féminas en la sociedad.

“Tener cuidado, porque el conservadurismo de la derecha es muy hipócrita ya dada a la manipulación a veces promueven estos movimientos en contra de los gobiernos progresistas”.

En la convocatoria nacional, se solicita que las mujeres no acudan a trabajar, no salgan a las calles, no realicen ningún tipo de compra, no acudan a las escuelas; ninguna actividad.

Pero enfatizó Andrés Manuel López Obrador, “mucho ojo nada más, por eso es muy bueno el debate”.

La premisa del movimiento es, ¿qué sería si no existiéramos más?

“De repente aparecen personajes racistas, clasistas, corruptos, represores como feministas, hombres y mujeres, disfrazados de feministas”.

Amlo pide a mujeres no dejarse manipular

Especialistas en economía indican, que un paro generalizado de mujeres en México, representa 37 mil millones de pesos, lo que equivale al 18 por ciento del Producto Interno Bruto.

Y destacó López Obrador, “libertad para manifestarnos, expresarnos, nosotros venimos de la lucha opositora, cómo nos vamos a oponer a que la gente se exprese libremente”.

EN VIVO la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador desde La Paz, Baja California

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.