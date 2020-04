AMLO pide a mexicanos no acudir a las playas ante pandemia. Destacó el Presidente de México, evitar conglomeraciones, como es el caso de las playas.

“Si por semana santa algunos, no todos, no se puede generalizar, están visitando las playas, les hago un llamado a que no lo hagan, hago ese llamado”.

Aseguró Andrés Manuel López Obrador, que no es un asunto de prohibición o de usar a la policía o Guardia Nacional, pues está seguro de que los ciudadanos harán caso a las recomendaciones.

“De todas formas va darse a conocer una recomendación de carácter legal, pero no es eso, lo importante es que se le informe a la gente de que eso no es conveniente”.

AMLO pide no acudir a playas

Dijo el mandatario federal, que muchas veces la información no llega a los ciudadanos, por ello su presencia en algunos espacios.

“Desde el principio sostuvimos que íbamos a llevar a la práctica el principio juarista de nada por la fuerza todo por la razón y el derecho”.

Recalcó López Obrador, que no habrá medidas autoritarias y que confía en la responsabilidad de la gente y” la verdad ha sido muy bueno el resultado”.

“Tenemos un pueblo muy consiente, es un orgullo, la mayoría de la gente está cumpliendo las recomendaciones, mucho sacrificio”.

Apuntó que no hay desatención a los llamados que ha realizado el gobierno, por eso agradece el que están actuando como lo están haciendo.

“La gente está más consiente, participa más, ayuda más, el pueblo es el gobierno, hacen caso, no hay divorcio entre pueblo y gobierno”.

