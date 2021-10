AMLO pide a la FGR no “fabricar delitos” contra Peña Nieto

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no tiene información sobre la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) de imputar el delito de delincuencia organizada contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y otra decena de políticos; sin embargo, consideró que no debe haber persecución política ni fabricación de delitos.

El titular del poder Ejecutivo Federal recordó que la FGR, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, es autónoma y que la figura del presidente ya no es procurador de facto.

“No tengo información, es que la Fiscalía es independiente, voy a parecer disco rayado, a diferencia de los escritores, un dirigente tiene que repetir, porque su labor es pedagógica, es hacer conciencia. La Fiscalía es autónoma, es otro asunto que poco a poco se va a ir internalizando, son procesos”, dijo.

Por otra parte, planteó que estos procesos deben avanzar, pero sin que exista persecución política, que no se fabriquen delitos para que haya “justicia y no venganza”.

“Desde que tomé posesión definí que en el caso de ex presidentes había que preguntarle al pueblo, se hizo una consulta, y dije que yo era partidario de ver hacia adelante, que lo que teníamos que pensar era no repetir lo mismo y que se debía castigar con más severidad a los que estábamos llegando, si cometíamos los mismos errores o si había desviaciones o presuntos actos de corrupción”, insistió.

