AMLO: no se han reportado daños mayores en Oaxaca y Veracruz tras sismo 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras el sismo registrado la mañana de este jueves, de 6.2 grados en la escala de Richter y con epicentro en el municipio de Isla Veracruz; habló con los gobernadores de Oaxaca y Veracruz.

“Hasta ahora no tienen información de daños mayores, sin embargo, se está buscando toda la información. El reporte aquí en la ciudad es que no hubo daños graves, no se sintió mucho como les consta a ustedes, cuando menos aquí”, indicó.

Hay que hacer referencia de que, en la capital, en los inmuebles del centro se llevó a cabo la evacuación precautoria, sin que se reporten daños a personas o lugares.

En redes sociales se reporta que el sismo se percibió fuerte en Xalapa, Veracruz, San Andrés Tuxtla, Tuxtepec, Oaxaca, por supuesto en Isla, entre otros.

