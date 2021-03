Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a no perseguir a las personas cometieron destrozos y actos de violencia durante la manifestación del Día Internacional de la Mujer. Aseguró que “el castigo es la condena pública”.

“Mi opinión es que no se persiga a nadie, porque encima de todo van a sentirse víctimas. No debe de haber ningún castigo, yo creo que el castigo en este caso es la condena pública por lo que hicieron, la gente no ve bien eso, el uso de la violencia, además, es un contrasentido”, dijo.

Miles de mujeres salieron a manifestarse por aquellas que ya no tienen voz// AMLO no perseguirá a quienes se manifestaron “de forma violenta” el 8M

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario consideró que “la expresión más burda y terrible del machismo” es la violencia, por lo que consideró que un movimiento que se encuentra en contra no debería de ejercer este tipo de prácticas.

Al mismo tiempo, pidió que se haga un análisis y una reflexión para evitar la filtración y la manipulación de las protestas. Pidió que en la perspectiva de los manifestantes se considere que los problemas surgieron durante el periodo neoliberal, para evitar que la atención no se centrara en la corrupción, la desigualdad económica y social, así como los monopolios.

“Se tiene que hacer un análisis sobre eso. Si se transforma una sociedad, si hay una transformación política, tiene que dejar de haber injusticias, para eso es la transformación.

Las manifestantes se apropiaron del muro que el presidente ordenó colocar para proteger Palacio Nacional, lo intervinieron con arte, flores y los nombres de las miles de víctimas de feminicidio// AMLO no perseguirá a quienes se manifestaron “de forma violenta” el 8M

Entonces con una transformación hay igualdad, libertad, justicia”, sostuvo. López Obrador reiteró su postura sobre el movimiento, y se autonombró “humanista”, pues afirmó que este término engloba el no permitir las injusticias, la discriminación, reprueba el machismo, la explotación, el racismo, el clasismo, y respeta la naturaleza, “es importante lo otro, ser humanista es ser pacifista”, puntualizó.

