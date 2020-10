AMLO: No era un narcoestado, era un narcogobierno

Durante la mañanera de este 19 de octubre, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, negó de nueva cuenta que al general Salvador Cienfuegos se le investigue en México y pide esperar las investigaciones.

“Vamos a saber quiénes participaron en esta presunta protección al grupo delictivo que antes era de los Beltrán Leyva”, indicó el presidente. Agregó que, en el supuesto de que resultara responsable el general Cienfuegos, no debe declararse culpable a todas las Fuerzas Armadas, “debemos cuidar a una institución tan importante como la Sedena”.

“Si hay otros oficiales involucrados y se les prueba, que se les castigue, en el caso de Genaro García Luna, lo mismo”, aseveró AMLO.

El mandatario mencionó que van a esperar las pruebas y saber a quienes involucra. Además menciona que no van a proteger a nadie y que no habrá impunidad. Añadió que si no era un narcoestado, era un narcogobierno y sin duda era un gobierno mafioso.

Al ser cuestionado sobre las suspensiones de militares en activo, dijo que si se le demuestra que está involucrado, no puede ser funcionario y tiene que ser retirado y puesto a disposición de la autoridad competente, al igual que si esta en inactivo; pero hay que esperar a los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General

Te puede interesar:

El presidente aseveró que pedirá al Gobierno de Estados Unidos que les permitan conocer los resultados de las investigaciones.

Aseguró que ya hay órdenes de aprehensión y detenciones contra personas involucradas en el caso Ayotzinapa, a diferencia del caso de Cienfuegos, pues no tenían información al respecto.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.