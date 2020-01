AMLO niega vínculos con Irán según Wall Street Journal , así lo dijo en su conferencia de prensa “mañanera” desde el Palacio Nacional.

Tras la información presentada por la periodista Mary Anastasia O´Grady, por medio del diario estadounidense, quien segura hay acercamiento de Irán a México.

“Una fuente de inteligencia fiable me dice que Irán se ha ido acercando a México desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo hace 13 meses”.

“De que el Wall Street Journal, hablaba de que tenía información, de vínculos de el gobierno de Irán con nosotros, entonces la verdad ni leo eso”, enfatiza el mandatario mexicano.

Recalca Mary Anastasia O´Grady, que la muerte del general iraní Qassem Soleimani, fue lamentada por grupos en América Latina.

“Por el grupo terrorista narcotraficante Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, miembros de la dictadura venezolana y redes de apoderados iraníes en Brasil, Perú, Argentina y México”.

Lopez Obrador, dijo “ya nada más es que si me preguntan ustedes les contesto, pues que el Wall Street Journal no es objetivo, me consta, vuela, desde luego son mejores los periódicos de México”.

Dice la columnista del Wall Street Journal especializada en América Latina, que Irán se ha ido acercando a ⁦@lopezobrador_⁩ Soleimani’s Latin America Terror – WSJ https://t.co/LMMYCuU28M — Raymundo RivaPalacio (@rivapa) January 13, 2020

El mandatario nacional, se dijo respetuoso de la crítica, del cuestionamiento, además de estar acostumbrado, apuntó llevar muchos años en la política, por lo que ha “resistido bastante”.

“¿Entonces qué importancia se le puede dar a eso?, nada, que me quita el tiempo, nada”.

“Somos libres y ya lo he dicho en otras ocasiones y lo pienso, sería muy aburrida la vida, nos pasaríamos toda la vida bostezando, si todos pensáramos de la misma manera”.

