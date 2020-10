AMLO niega falta de sensibilidad por desabasto de medicamentos con cáncer

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó que su gobierno no es inhumano e insensible por el desabasto de medicamentos contra el cáncer de niños.

“Decirle a los padres de las niñas, de los niños con cáncer que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centro de salud, a todos los hospitales, que no somos inhumanos”, indicó.

López Obrador aseguró que tienen sentimientos y saben lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuentan con los medicamentos.

Manifestó que los adversarios de su gobierno han aprovechado ésta situación para proyectar una imagen de su administración que no corresponde a la realidad.

“Cómo si fuésemos insensibles, como si no nos importara el problema y no es así. No dudo que estén molestos los que antes distribuían los medicamentos que, por cierto, no los distribuían bien; no había abasto y en algunos casos hasta los adulteraban”, refirió.

Durante La Mañanera, justificó que están enfrentando una resistencia a que se acabe con la corrupción, así como enfrentan una resistencia por los que se roban las gasolinas.

“Así también se robaban el dinero de las medicinas; bueno, lo de los fideicomisos, de por qué los defendían tanto, porque no había rendición de cuentas”, indicó.

La asociación civil Nariz Roja, que realizó una colecta para los medicamentos con cáncer de niños en Veracruz, afirmó ésta mañana en sus redes sociales que: “Procurando: nunca les falte medicamento” llevamos año y medio así, con robo o sin robo, mentirosos e insensibles @lopezobrador_ el sufrimiento persiste y los muertos no hay más que hacer”.

La organización de la sociedad civil recaudó más de 3 millones de pesos para los niños con cáncer de nuestro estado, dinero que será entregado mes a mes para la compra de los medicamentos.

