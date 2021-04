Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, este pidió a los ciudadanos de Guerrero y Michoacán mantener la calma ante la ratificación del INE al negarles el registro a las candidaturas de los gobiernos de esos estados a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador dijo que “de debe aprender a evadir el acoso y la provocación”; y agregó que considera un exceso lo que aprobaron los magistrados el día de ayer. “Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana”, señaló.

AMLO asevera que esta decisión no tiene justificación, pues asegura que a él le consta que Salgado Macedonio no realizó actos de precampaña. Sin embargo, solicitó no caer en la provocación. “Hay que aceptar la resolución del Tribunal Electoral”, señala.

“Invito a los michoacanos y guerrerenses a no desanimarnos, hay que echarse para adelante, la libertad no se implora, se conquista“, mencionó el mandatario y agrega que se tiene que hacer valer la voluntad del pueblo en Guerrero y en Michoacán, además de respetarse el veredicto pues se tiene que apostar por la democracia y “un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional, que es un acto de provocación”.

Te puede interesar:

El titular del ejecutivo federal aseveró que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral no son demócratas, sino que conspiran contra la democracia.

Respecto al caso del diputado morenista Saúl Huerta, quien el día de ayer cerró sus redes sociales y hasta su casa de campaña, López Obrador dijo que las autoridades deben actuar con rectitud y proteger a los denunciantes.

Cabe recordar que Saúl Huerta es señalado por dos menores de edad de haber abusado sexualmente de ambos. “Nosotros no protegemos a delincuentes, sólo tengo un amo, que es el pueblo de México”, declaró AMLO.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen