AMLO llama a quedarse en casa por 10 días

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a quedarse en casa, seguir con las medidas sanitarias como la sana distancia y cuidarse; sobre todo los siguientes 10 días, hasta el 24 de diciembre. Lo anterior debido a que incrementa la movilidad por los festejos decembrinos; también pidió a las familias celebrar la Noche Buena solo con la familia que vive en la misma casa.

“Son 10 días, eso es lo que le pido a la gente; que estos 10 días sobre todo, porque del 14 al 24 se llenan las calles, conozco lo que pasa aquí en la capital porque el 24 se acostumbra a pasar la noche en familia y estos días es cuando hay más tráfico, cuando sale mas la gente, las compras… estos 10 días”, dijo el mandatario.

Aseguró que el 25 ya baja el movimiento, y hasta el 6 de enero (día de Reyes); pues del 25 hacia adelante, en tiempos normales, la gente sale a ver a sus familiares. “Entonces estos 10 días ayuden todos, porque así evitamos que haya más contagio, la saturación de hospitales… de todas maneras estamos ampliando la capacidad hospitalaria pero no queremos que nadie se enferme, que pierdan la vida, nos tenemos que cuidar nosotros mismos, y si podemos, sin necesidad que digan: ‘firmes, no se muevan, no salgan, no esto, no lo otro’; no” exhortó AMLO.

López Obrador aseguró que ” ya viene la vacuna” y se están haciendo las gestiones necesarias para que se pueda aplicar este mismo mes de diciembre.

AMLO señaló que el gobierno entabló, con anticipación, acuerdos con las farmacéuticas para la compra de la vacuna , y ahora lo que se busca es que se cumplan con dichos convenios.

