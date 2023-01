En Conferencia de Prensa mañanera, Jorge Sánchez, el hijo de Moisés Sánchez, el periodista asesinado en Veracruz, dijo ante la negativa del presidente López Obrador por recibirlo que “a lo mejor no somos tan importantes, no está aquí la mamá de ‘El Chapo’.

Ante esto, el presidente López Obrador, acusó que dichos señalamientos son argumentos de los conservadores y que sería la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien lo recibiría.

AMLO le responde a hijo de reportero asesinado en Veracruz

“No hay problemas de atender las demandas, pero me sales con la mamá del Chapo eso es lo que dicen los periodistas, o las organizaciones de la sociedad civil que reciben dinero del extranjero, vamos a llevar a fondo”, sentenció.

Asimismo, expresó que en su gobierno se actúa con humanismo y que no son farsantes.

“Recibo siempre, todos los días me dedico a que se imparta justicia, desde hace 40 años años, no de ahora, no soy ‘fifi’ yo vengo de la lucha social. Yo defendía derechos humanos antes de que existiera la oficia de derechos humanos”, mencionó.

Cabe destacar, que hasta el momento no ha habido avances en las carpetas de investigación, en el caso de Moisés Sánchez, y otros periodistas asesinados.

