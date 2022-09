AMLO: La Guardia Nacional sí debe tener un mando militar 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que viendo el país que le dejaron sus antecesores decidió cambiar de opinión y reiteró estar convencido ahora de que la Guardia Nacional debe tener un mando militar y que Semar y Sedena deben colaborar en labores de seguridad pública.

“Si cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron, ¿cómo enfrentar el problema de la inseguridad?”, expresó tras reconocer que desde que andaba en campaña por la Presidencia sabía de la situación de inseguridad que prevalecía en el país, pero no lo conoció a fondo hasta que tomó las riendas del país.



Dijo que al llegar al gobierno se encontró con un país sin una corporación civil que brindara seguridad al pueblo y en cambio había 350 mil elementos de Sedena y Semar, equipados, con instalaciones, que por ley no podían intervenir.



Por ello expuso que es necesario que se cuente con el apoyo del ejército y Secretaría de Marina en labores de seguridad pública porque es un problema muy sentido de la población y la constitución no lo permitía.

Al ser cuestionado sobre este tema durante la mañanera de este martes, y en respuesta a la pregunta de que si la Guardia Nacional no fue lo que esperaba, respondió que sí, pero lo que se necesita es que “no se eche a perder”, como sucedió con la Policía Federal.

“Siento y estoy convencido de que debe de estar la Guardia Nacional dependiendo de la Sedena, una rama más, como la fuerza aérea, así la Guardia Nacional, con el encargo de garantizar la seguridad pública, en coordinación con los estados, que son autónomos y los gobiernos municipales, pero que exista una guardia nacional, con disciplina, profesionalismo, honestidad y mando militar”.

Se preguntó: “¿Qué íbamos a hacer con la policía federal, como estaba?” esto porque muchos miembros de la Policía Federal ahora están en la cárcel o prófugos “por tremendas violaciones a derechos humanos”.

Y sobre las críticas en torno a la militarización del país y la violación de derechos humanos, mencionó que en lo que va de su gobierno solo se han presentado dos recomendaciones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el gobierno que representa no se ha caracterizado por violar derechos humanos, “no somos iguales, ni declaramos la guerra ni se desaparece a personas, ni torturamos, ni hay masacres”.

Lamentó las críticas de los conservadores que no quieren que cambien las cosas, y quieren vivir como en años pasados en el “gatopardismo”, donde las cosas en apariencia cambian para seguir igual.

“Les preocupa, afecta en sus intereses y choca con su mentalidad clasista, racista, discriminatoria, retrógrada”. Por último negó que se vaya a militarizar al país y reiteró que seguirá defendiendo que la GN pase a un mando militar, tal y como se hace en Francia, Italia o España.

