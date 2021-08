Este lunes, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) invitó a Ricardo Anaya a presentarse al reclusorio a declarar, incluso amparado, para que pueda dar la cara ante el juez y demuestre que no recibió dinero. Lo anterior luego de reiterar que no tiene nada que ver con las acusaciones en contra del panista.

“Entonces él me acusa en Twitter, yo respondo lo que yo creo que debe de hacer; no irse del país, sino enfrentar su situación. El que nada debe, nada teme, él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad“, señaló el mandatario nacional.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente calificó el hecho que Anaya lo esté culpando de estar detrás de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que lo acusa de recibir dinero por parte de Emilio Lozoya como una “maniobra politiquera”.

“De quién es el citatorio, de la fiscalía o del juez, si es el poder judicial, ¿Qué tengo que ver con los jueces?. Que se presente, que dé la cara“, dijo AMLO.

“No afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, uno se fortalece como dirigente”, aseveró el titular del poder Ejecutivo Federal.

Además, aseguró que se les hace fácil decir “¡me persiguen, me persiguen!”, sin embargo, señala que su gobierno no es represor.

“Nosotros no odiamos, no somos como ellos, somos distintos, nosotros tenemos principios, ideales, tenemos moral, pero es una maniobra politiquera el querer salir así adelante, mejor que vaya y que declare y que demuestre que no recibió dinero“, indicó desde Palacio Nacional.

