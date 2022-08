El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que será la Fiscalía quien se encargue de la investigación al ex mandatario Enrique Peña Nieto por presuntamente estar involucrado en varios delitos federales.

Al ser cuestionado sobre si haría el llamado a la Fiscalía para que Peña Nieto sea regresado a México y responda a las acusaciones, el mandatario mexicano, dijo que no le correspondía a él ya que “no es su fuerte la venganza”.

“Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí, y no es mi fuerte la venganza“, aseguró.

AMLO: Investigación a Peña Nieto corresponde a Fiscalía

AMLO, dijo que no intervendrá en las decisiones de la Fiscalía y recordó que dejó en manos de la ciudadanía la posibilidad de que los ex presidentes se enfrentaran a juicio.

Cabe destacar que a Enrique Peña Nieto se le acusa delitos federales, entre ellos, delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

