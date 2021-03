AMLO: INE se ha convertido en el “Supremo poder conservador”

Durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el Congreso General de Instituto Nacional Electoral (INE) se ha convertido en el “supremo poder conservador”, pues deciden quien es candidato y quien no. Lo anterior, luego de que este organismo le quitara la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio.

Desde el salón tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal señaló que “antes las cosas no eran así”.

“Sí es extraño, porque antes no. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador y deciden quien es candidato y quien no”, señaló el López Obrador y agregó que antes no era así. “A lo mejor ya cambiaron las leyes, antes no se aplican y ahora se aplican”, dijo AMLO.

INE le retiró la candidatura a Salgado Macedonio

AMLO declaró lo anterior después de que la noche de ayer jueves el Consejo General del INE aprobara esta propuesta con nueve votos a favor y dos en contra, los consejeros aprobaron la negativa, en lo general; mientras que en lo particular se aprobó con siete votos a favor y cuatro en contra.

El organismo demostró que Salgado Macedonio que no presentó gastos de precampaña en tiempo y forma, a lo que Salgado Macedonio respondió este viernes que el INE se equivocó y la sanción es “arbitraria” por lo que advirtió que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

