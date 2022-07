AMLO expresa inconformidad por cateo a casa de Alito Moreno: “fue algo indigno” 

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó inconformidad por el cateo a la casa del presidente del PRI, Alito Moreno.

El mandatario indicó que aunque no es “santo de su devoción” fue indigno y humillante la forman en la que se llevó a cabo el cateo por parte de la Fiscalía de Campeche”.

“Quiero exprese mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Hablo en la forma en que entraron a hacer una dirigencia en la casa del presidente del PRI, ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, es indigno, no se puede lastimar y humillar la dignidad de las personas”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, López Obrador aclaró que no está defendiendo “a ese señor”.

“No estoy defendiendo al señor, digo que esos procedimientos no deben prevalecer en un país democrático”.

