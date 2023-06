Tras la invalidación de la segunda parte del Plan B en materia electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Suprema Corte de Justicia no tiene autoridad moral para cuestionar las decisiones del Poder Legislativo.

Además, señaló que violan la Constitución y, además, se ha convertido en un refugio de delincuentes.

En la conferencia mañanera, que encabezó desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el mandatario aseguró que la actitud de los ministros que votaron en contra del Plan B es una actitud política de protección a los intereses de una minoría rapaz y corrupta.

Incluso, recomendó a los legisladores de su movimiento no discutir la decisión de la Corte.

AMLO explota contra SCJN: viola la Constitución y refugia delincuentes

“Piensan que pueden hacer sus fechorías y que el pueblo no se da por enterado, es más, no exagero, la mayoría de ellos en lo íntimo piensan que el pueblo no existe, que la política es asunto de los políticos, de las élites, así aprendieron, así se formaron, no tienen respeto por el pueblo, la política según ellos se hace en la cúpula, se hace entre políticos, en este caso entre jueces, magistrados, ministros, amigos, familiares, allá arriba”, agregó.

Este jueves, el Pleno de la Corte eliminó, por vicios de procedimiento durante su aprobación, la parte central de las reformas para adelgazar la estructura permanente del Instituto Nacional Electoral (INE), limitar atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como cambiar fechas de los procesos electorales.

