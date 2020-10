AMLO exhorta a evitar fraude electoral en Hidalgo y Coahuila

En el salón Tesorería de Palacio Nacional durante la mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no se deben permitir mañas, trampas y fraudes de ninguna índole. Agregó que se deben garantizar elecciones limpias y libres, pues asegura que “sin compra de votos van a tener buenos autoridades y buenos representantes”.

AMLO exhortó a los ciudadanos de Hidalgo y de Coahuila a que participen en la elección de este domingo, al tiempo que llamó a erradicar el fraude y la compra de votos.

“Un llamado a los ciudadanos de los dos estados para que participen en las elecciones y que se haga valer la democracia, que haya elecciones limpias y libres; que los ciudadanos participen elijan libremente a sus representantes; que no haya injerencia, intervencionismo de los gobiernos, ni de gobiernos municipales ni de gobiernos estatales, ni del gobierno federal”, dijo.

El presidente pidió que no se compren los votos, que se termine la práctica deleznable de repartir despensas y traficar con la pobreza de la gente para obtener votos; y, sobre todo, requirió que se haga valer el voto libre y secreto, que no se rellenen urnas, que los funcionarios de las mesas actúen con rectitud con imparcialidad; además de que no se falsifiquen las actas. Lo anterior con el fin que no haya fraude electoral, que se dé un buen ejemplo de civilidad y democracia.

Dijo que antes se compraban votos por migajas y cuando ganaban se olvidaban del pueblo.

López Obrador advirtió que no de debe utilizar el presupuesto para beneficiar a partidos o candidatos.

Les pidió también guardar la sana distancia para evitar contagios de COVID-19 y que se cuiden, “mientras están esperando para votar, guarden la sana distancia”.

Confió en que sean elecciones ejemplares las de este domingo y como las que se tendrán próximamente.

