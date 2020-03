AMLO evitará se utilicen recursos públicos por elecciones. Son los ciudadanos los que de manera libre tienen que participar, dijo el Presidente de México.

“En eso si voy a intervenir, voy a estar pendiente para que ninguna autoridad utilice presupuesto público en favor de partidos o candidatos, que no se carguen los dados”.

Andrés Manuel López Obrador, recalcó que México debe tener elecciones limpias, libres y que no haya compra de votos, “que no se trafique con la pobreza de la gente”.

Enfatizó que no dará ningún posicionamiento político en víspera de las próximas elecciones intermedias, donde se elegirá al nuevo Congreso Federal.

México debe tener elecciones limpias, AMLO

“Yo represento a todos los mexicanos y no puedo meterme en asuntos partidistas, había la mala costumbre que el presidente era el jefe del partido que lo había llevado a la presidencia”.

Recalcando López Obrador, que ya no existe un partido de Estado.

“Uno de los compromisos que tenemos y vamos a cumplir, ya se ha avanzado, pero vienen elecciones el año próximo, es que se respete el voto, elecciones libres y limpias”.

Destacó que el compromiso que en lo personal ha hecho y su administración, es que los ciudadanos elijan de forma libre, a sus gobernantes y representantes.

Especialistas en asuntos electorales, han señalado que la próxima elección en el mes de septiembre de 2021, será electa la totalidad de diputados federales.

Además de 32 elecciones locales, donde se definirán 15 gobernadores, por lo que se espera sea una elección grande y compleja.

No se usarán recursos públicos para elección, reiteró López Obrador

“Que no se repartan despensas, frijol con gorgojo en vísperas de las elecciones, que no se falsifiquen las actas, que no se embaracen urnas, que no voten los finados”.

Para finalizar, “nada de fraude electoral (…) de trampas para imponer autoridades, eso va a quedar desterrado”.

