AMLO: Estoy contento con los resultados de la Consulta Popular

Este lunes desde la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a las personas que participaron en la consulta popular el día de ayer.

Señaló que este fue el inicio formal y legal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa.

“Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso, era mucha la demagogia; pero no se llevaba a la práctica este método, esta forma de gobernar, preguntándole al pueblo, consultando al pueblo”, dijo el presidente. Resaltó que lo que se vivió en la jornada electoral de ayer fue muy importante y ejemplar.

Reiteró su felicitación a los participantes e hizo un llamado a que, los que no lo hicieron, no dejen pasar la oportunidad de participar. Argumentó que la democracia no se agota en elecciones de diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores y de presidente de la República. “Eso corresponde a lo que se conoce como democracia representativa, pero no es la democracia plena”, argumentó.

Señaló que esas elecciones ayudan a que se tengan autoridades legalmente constituidas, pero es un ejercicio que se hace cada 3 o 6 años; mientras que en épocas interelectorales la ciudadanía no participa, no es consultada, es requerida sólo en una ocasión. “Con la democracia participativa podemos estar constantemente opinando, gobernando; porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, aseveró López Obrador.

El titular del Ejecutivo Federal señaló que en marzo de 2022 se realizará otra Consulta Popular donde participará más gente, pues se preguntará si quiere que el presidente continúe en el poder o que renuncie. “En la próxima van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se irá convirtiendo en un hábito, se va a heredar a las nuevas generaciones”, dijo

“Estoy contento con los resultados de la consulta de ayer. Nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente. Fue algo muy importante, trascendente; independientemente de si es vinculatoria o no, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto, en ningún nivel de la escala; que no se deje de respetar al pueblo que es el soberano, el que manda”, mencionó el presidente López Obrador.

