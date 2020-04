AMLO empresarios y gobierno juntos en crisis del Covid-19. Tras reunión en Palacio Nacional, acordaron Federación y el sector empresarial colaborar para salir adelante.

“Fue muy buena reunión con los representantes del sector empresarial ya acordamos trabajar juntos, ellos me hicieron una propuesta, me escucharon y les plantee el modelo que vamos a poner en práctica, no más de los mismo de lo que se hacía antes”.