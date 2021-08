AMLO: “El presidente de México no puede ser rehén de nadie”

La mañana de este viernes, maestros de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retuvieron en Chiapas al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); esto con la finalidad de que escuchara sus quejas y diera solución a las mismas.

Hasta las 7:50 de la mañana, el mandatario no había bajado la ventanilla ni dicho nada a ninguna de las personas cuyas protestas lo mantenían retenido a las afueras de la Séptima Zona Militar, donde se realizó la conferencia mañanera como parte de su gira por la zona.

“Usted tiene que llamarle la atención a ese gobernador corrupto” se escucha decir -en un video que circula en redes- a un manifestante por la ventanilla del vehículo de AMLO; lo anterior refiriéndose a Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas.

Desde la ventana de su vehículo, López Obrador le dijo a los manifestantes que no avanzaría y advirtió que no va aceptaría chantajes. “Aquí me quedo. Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos”, dijo el mandatario federal a un dirigente de los maestros, que se acercó al vehículo.

Cerca de las 8:00 horas, el presidente envió un mensaje desde el interior de su camioneta, en el que aseguró que “No puede el presidente de México ser rehén de nadie”

“Un grupo de maestros de la CNTE nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir, no puede el presidente de México ser rehén de nadie”, aseveró el mandatario nacional.

AMLO indicó que no se bajaría de la camioneta como un acto de protesta de su parte, “para que estos grupos no abusen porque esto que están haciendo es legal, pero indebido, no somos iguales a los gobiernos corruptos”, indicó.

Cabe mencionar que, entre los protestantes, también se encuentran también madres de víctimas de feminicidio que buscan la atención del mandatario hacia los casos de sus hijas.

