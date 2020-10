AMLO: El Estado intervino en la masacre de Tlatelolco

Durante la mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre a las medidas que llevará a cabo en los próximos días debido a la conmemoración del la masacre de Tlatelolco; esto debido a la represión que sufrieron colectivos feministas el pasado 28 de septiembre.

Al respecto, AMLO mencionó: “Tomé en cuenta la conducta del Estado Mayor cuando el 68, porque hay un testimonio que ellos intervinieron en la masacre estudiantil. Me contó el ingeniero Cárdenas que llegó a la casa de su papá, el general todavía vivía, y que estaba saliendo el ingeniero García Barragán (…) que el general Cárdenas había registrado que había intervenido el Ejército, el Estado Mayor”, dijo AMLO en su conferencia mañanera.

Señala que, cuando tomó la decisión de desaparecer el Estado Mayor Presidencial, consideró que no tenía por qué haber un cuerpo de élites que tenía más influencia que la propia Secretaría de Defensa. “Se sentían más porque estaban cerca del Presidente”, dijo.

Aseguró que el Estado Mayor indudablemente intervino en el evento del 2 de octubre, en el que más de mil estudiantes, profesores, trabajadores y amas de casa se manifestaron y fueron reprimidos violentamente; se presume que esto ocurrió por órdenes del entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz.

Nosotros vamos a seguir las libertades, el derecho a la libre manifestación de las ideas, lo que no queremos es la violencia. “Ya cuando tiran bombas molotov, rompen cristales y agreden, pues eso no es tan legítimo (…) eso no es revolucionario y no es de izquierda; eso es más del conservadurismo. Son actitudes fascistoides”, apuntó AMLO.

