AMLO dice que llegó el fin de la corrupción a México, así lo enfatizó desde Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, como parte de su gira de acciones para el Bienestar.

En su discurso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recalcó que es importante erradicar la corrupción para que el país avance.

“Vamos a empujar juntos al elefante reumático y mañoso, para que camine, ¿me va a ayudar a empujar al elefante?”.

Dijo que el principal problema de México era la corrupción y ahora que se triunfó en las pasadas elecciones, se está acabando con la corrupción.

“Si no hay corrupción, hay justicia, en los países donde no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia y saben, se garantiza el derecho a la salud y lo mismo en la educación.

Aseguró que estas políticas eficaces en otras naciones si existen, pero que en el caso de México no, y esto debía a que “lo robaban, la mayor parte del presupuesto”, recalcó el mandatario.

“No hace falta aumentar impuestos, ni que haya gasolinazos, ni endeudar al país, es cosa de acabar con la corrupción, es que abusaban, se pasaban, no se medían, se hacían grandes con la riqueza mal ávida”.

Apuntó que muchos funcionarios de origen humilde al llegar al gobierno, “de repente se convertían en potentados, ranchos, residencias, tanto en México como en el extranjero”.

Y Enfatizó, “puro corrupto, ya no va a ver esos corruptos, mediocres y ladrones que tanto daño le han hecho al país”.

Como parte de las acciones emprendidas en la actual administración federal, aseveró que no hay lujos en el gobierno.

“Ya no hay esa atención especial a los funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario, eso se acabó”.

Destacó también, ya no haber pensión a expresidentes, ni estado mayor presidencial.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.