AMLO dice alto al gasoducto Tuxpan-Tula, es el anuncio que dio la tarde de este sábado en San Pablito, en el Estado de Puebla.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que el gasoducto Tuxpan-Tula, no atravesará el cerro sagrado de Chila, El Margarito.

“Nosotros estamos revisando estos casos, si les digo aquí en San Pablito, aunque tengamos que pagar pero no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados y no vamos a aceptar esas condiciones”.

Dijo que su gobierno heredó “muchas cosas podridas”, y que en el caso de los gasoductos, encontraron contratos ya firmados por millones de dólares.

Por lo que decidieron revisarlos, llegar a un acuerdo y evitar ir a los tribunales internacionales, llegando a un acuerdo con las empresas.

Con la negociación, se logró bajar tarifas y en general un ahorro de cuatro mil quinientos millones de dólares.

“Hay clausulas donde se establecen sino puede la empresa construir el gasoducto, de todas manera el gobierno tiene que pagarle a la empresa, así como lo están escuchando”.

López Obrador aseguró que presentarán nuevos trazos para que el gasoducto no afecte a zonas sagradas de los pueblos originarios.

“Y no estarles pagando, porque para ellos es muy cómodo decir yo no resuelvo el problema, resuélvelo tú porque al final de cuentas a mí me tienes que pagar, no va ser así, ya vamos a arreglar este asunto”.

Andrés Manuel López Obrador, fue enfático, “no va a pasar por este cerro ese gasoducto”, ese es el compromiso del ejecutivo federal.

Para finalizar su ultimo evento del día, “voy a seguir visitando, recorriendo todos los pueblos, voy a regresar para que entre todos vayamos evaluando cómo va el gobierno”.

El mandatario encabezó el diálogo con los pueblos otomí, náhuatl, totonaco y tepehua, desde Pahuatlán, Puebla.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ