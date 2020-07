AMLO denuncia ataques a su familia, “es conmigo”. El presidente de México enfatizó que él es quien encabeza el gobierno.

Desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México, aprovecho Andrés Manuel López Obrador, para hablar sobre los señalamientos a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, así como a su hijo mejor.

“Es conmigo no con ellos, mi esposa no va ser candidata a nada, ella no es primera dama, es una mujer independiente con criterios, lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad”.

AMLO denunció que se ha emprendido una campaña contra de su esposa y su hijo, por lo que enfatizó, “es conmigo”.

“Yo soy el que esta conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que esta a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción”.

AMLO denuncia ataques a su esposa e hijo

En días pasados, Gutiérrez Müller, realizó un viaje mediante un vuelo comercial, donde una persona la increpó fuertemente, con “insultos”.

Por lo que el 29 de junio, el mandatario compartió el sentir de su esposa con respecto al enfrentamiento al que fue objeto.

“Llegó a decirme Beatriz por teléfono, fíjate estaba tan fuera de sí que si le hubiese yo respondido algo fuerte me hubiese golpeado”.

Recalcando el ejecutivo, que no entiendo la confrontación contra de su familia, cuando él, es el presidente y quien toma las decisiones en el país.

“Me siento orgulloso, además no estoy solo, somo mujeres de mujeres y hombres que están hartos de que una minoría se sintiera dueña del país, de México fuera un país de unos cuentos y no contara el pueblo”.

