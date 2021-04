AMLO defiende a Salgado Macedonio, asegura que retirarle la candidatura es fraude

Durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Félix Salgado Macedonio luego de que el día de ayer se publicara un video donde amenaza a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) si le retiraban la candidatura.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador aseguró que el retiro de la candidatura de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero busca “impedir por consigna” que participe en el proceso electoral como candidato de Morena.

“No estoy justificando, nada más por qué no se ve el asunto de manera integral, no solo una parte”, dijo el mandatario mexicano, y agregó: “Esto es violencia y sí, está mal, esto no se debe presentar, ¿y qué? ¿los fraudes e impedir, o el querer impedir, por consigna que no participe un candidato no está mal?”, señaló el titular del Ejecutivo Federal.

AMLO cuestionó el por qué no dejar al pueblo que decida, “¿qué eso no es también un agravio, un atentado a la democracia?”.

El mandatario aseguró que existen intereses externos en el caso de Félix Salgado Macedonio y que el argumento de retiro de su candidatura, por no comprobar gastos de precampaña, ameritaba únicamente una sanción.

Por otro lado, AMLO aseveró que se tiene que luchar contra el fraude de manera “pacífica”, además de que el derecho a defender la democracia debe darse desde la legalidad.

Cabe recordar que el día de ayer, Salgado Macedonio lanzó, frente a un grupo de simpatizantes, una serie de amenazas directas en contra de los consejeros del INE, específicamente en contra de Lorenzo Córdova, consejero presidente del instituto, en donde asegura que lo buscarán en su casa.

