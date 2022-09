AMLO critica al poder judicial y le responden

Luego de los señalamientos del presidente López Obrador sobre falta de honestidad en los integrantes del poder judicial de la federación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), respondió que hacer ese tipo de acusaciones atenta contra la independencia judicial.



“Hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial”, respondieron.

Este martes, el presidente López Obrador, arremetió contra los integrantes del poder judicial, al decir que no son honestos y no “resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo”.

Críticas de AMLO perjudican la independencia judicial: magistrados y jueces

Ante esto, los 600 magistrados de la JUFED, afirmaron que la objetividad, la imparcialidad y la honestidad son las principales características de los jueces.

“El Poder Judicial de la Federación cuenta con diversas instancias de revisión, para impugnar cualquier decisión jurisdiccional por las partes interesadas; sin omitir señalar que nuestras resoluciones son públicas, lo que garantiza transparencia y rendición de cuentas a la sociedad”, expresaron en un comunicado.

Recalcaron que único compromiso de la Asociación es la de salvaguardar el estado de derecho.

