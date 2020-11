AMLO crítica a funcionario de Veracruz por decir que se vive con mil pesos al mes

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no invitaría al secretario de Desarrollo Social de Veracruz, Guillermo Fernández, a explicar cómo vive una persona con mil pesos al mes. Agregó que le recordó al secretario de Hacienda en la Administración de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, quien dijo algo similar.

En 2011, Ernesto Cordero dijo que las familias con ingresos de 6 mil pesos mensuales podían tener accesos a créditos para vivienda, un coche y pagar colegiaturas escolares.

“Con ingresos de 6 mil pesos al mes, hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche; que se dan el tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas”, declaró el exfuncionario.

En ese sentido, el presidente expresó durante la conferencia mañanera de este jueves, que eso “no es serio”.

“No, no, me recordó al secretario de Hacienda de Calderón que dijo algo parecido. Fue Ernesto Cordero, pero eso ya, no es serio eso”, aseguró.

Durante su comparecencia, el pasado 23 de noviembre Guillermo Fernández dijo: “me entrevistaron y yo dije que teníamos la posibilidad de otorgar 2 o 3 mil pesos por persona, pero entonces daríamos a menos gente. Entonces decidimos finalmente otorgar mil pesos porque con esta canasta básica que, no lo digo yo, lo dice el CONEVAL, puede vivir un mes una persona; pueden vivir dos personas por 15 días o pueden vivir tres personas durante 10 días”.

