AMLO considera a Cuauhtémoc Cárdenas su adversario político

Tras ser cuestionado en conferencia de prensa mañanera, sobre si considera a Cuauhtémoc Cárdenas su adversario político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió que si, pero resaltó que lo estima y respeta mucho.

“Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Se está con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio”, expuso.

AMLO considera a Cuauhtémoc Cárdenas un adversario político

Esto luego de que se lanzara la plataforma “Mexicolectivo”, la cual tiene el objetivo de buscar soluciones a las problemáticas del país, y en la que participan, académicos, deportistas, activistas y políticos, entre ellos, Cuauhtémoc Cárdenas.

Ante esto, López Obrador, dijo que Cárdenas está en su derecho de manifestarse a favor del bloque conservador.

“Están en su derecho de manifestarse, de agruparse y están pues en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos, pero están en todo su derecho de expresarse, de manifestarse, nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a disentir”, expresó.

