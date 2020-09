AMLO confirma renuncia del titular de Medio Ambiente. Desde fechas pasadas, ya se rumoraba sobre la renuncia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en “La Mañanera” la renuncia de Víctor Manuel Toledo, como funcionario federal.

“Me estaba ya informando de que no se sentía bien por que no le estaba ayudando su salud, y que pensaba renunciar, desde antes de que se generara la polémica por el Agroquimico”.

Víctor Manuel Toledo deja Semarnat y llega María Luisa Albores

Recalcó el mandatario, que Toledo es una persona honesta y un profesional de primera, pero lamentó que no se encuentra bien de salud.

“Pero está mal de salud, además la actividad pública, el servicio público produce estrés (…) Y no todos estamos hechos para resistir presiones”.

Calificó al ex secretario de Semarnat, como el ambientalista más culto de el país y consecuente en la República Mexicana.

“Y ya la semana pasada me dijo que no podía seguir, y entonces ya me presentó su renuncia y por eso ya lo doy a conocer por que es de dominio público, deja la secretaría y regresa a la academia, es un investigador de la UNAM “.

Por otra parte, López Obrador informó que en su lugar llegaría María Luisa Albores, para encabezar la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “que también es ambientalista”.

Ella dejará la Secretaría de Bienestar y su lugar lo tomará el subsecretario Alejandro May, quien actualmente coordina el programa Sembrando Vida.

“Se va a formalizar el día de hoy y aprovecho para que se sepa”, enfatizó Andrés Manuel López Obrador ante la prensa nacional.

