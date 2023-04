AMLO califica de abusiva y prepotente la infiltración de la DEA en red de “Los Chapitos”

Luego de que la DEA se infiltrara en la red de “Los Chapitos” y ofreciera una recompensa millonaria por información sobre sus paraderos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó dicha intromisión de “abusiva y prepotente.

“Es una intromisión abusiva, prepotente que no debe de aceptarse bajo ningún motivo, que no hasta bajaron un globo de China, nosotros no hacemos eso”, expresó.

El mandatario nacional condenó que Estados Unidos no haya informado a las autoridades mexicanas sobre dicha infiltración, por lo que pidió que no se centren en México y que mejor vigilen a los cárteles que existen en su país.

AMLO califica de abusiva y prepotente la infiltración de la DEA en el Cartel de Sinaloa

Volvió a remarcar que en México no se produce fentanilo como han acusado las autoridades estadounidenses.

Finalmente, dijo estar en la mejor disposición para cooperar y frenar la expansión de esta droga.

Cabe destacar que en el último año la DEA se infiltró en el Cartel de Sinaloa y obtuvo información importante sobre los estratos más altos de su organización.

Acusaron a los hijos del Chapo, de ser los principales responsables del crecimiento del consumo de fentanilo en Estados Unidos.

