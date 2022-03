El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que buscará que los consejeros del INE y magistrados del Poder Judicial, sean elegidos mediante el voto.

En su conferencia de este martes, el presidente López Obrador adelantó que presentará una propuesta para que sea a través del voto que se elija a estos cargos.

“Vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, esto es que no haya consejeros ni magistrados que no tengan vocación democrática y que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales. Que sea el pueblo que los elija, con voto abierto”.

AMLO busca que consejeros del INE y magistrados sean elegidos por voto

Aseguró que esta iniciativa será enviada después del 10 de abril, fecha que se realizará la consulta de revocación de mandato.

De acuerdo a lo dicho por el presidente, cada poder propondrá a 20 aspirantes a consejero y consejera electoral, para totalizar 60 personas.

Estas personas podrán ser votadas por las personas y ahí se elegiría el total de los consejeros electorales.

