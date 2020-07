AMLO avala figura de testigo protegido en el caso de Emilio “L”. Señaló el presidente, que es necesario que “todos los mexicanos sepamos como eran todas esas transas”.

“Considero que si existe el marco legaren el país para hacer algo parecido, debe de aplicarse, porque así se obtiene información”.

Andrés Manuel López Obrador, enfatizó estar de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), al utilizar estos procedimientos, ya que funcionan en Estados Unidos y otras naciones.

AMLO avala figura de testigo protegido en México

“Vale la pena todo lo que va a decir, es de mucha utilidad pública que ayuda a purificar la vida pública, a purificar”.

Recalcó que no detalles de cómo funcionaba la red de complicidades en el régimen durante el periodo neoliberal en México.

“El hecho de que haya este procedimiento por el cual se le pueda incluso reducir penas si lo establece la ley, desde luego, a cambio de que aporte información de implicados, porque no es uno, es una red”.

Apuntó que con estos casos, se vita que se repitan “eso hechos vergonzosos” y que se acabe con la idea de que solo vale el que tiene.

“Y ya lo he dicho, nada de que la moral es un árbol que da moras, nada de que político pobre, pobre político, nada del que que no tranza no avanza”.

