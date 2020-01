AMLO aumenta el apoyo de beca Jóvenes Construyendo el Futuro

García Luna es vinculado con el cártel de los Beltrán Leyva, según la Fiscalía de Estados Unidos tras una investigación efectuada por las autoridades norteamericanas.

La conexión se da por medio de Iván Reyes Arzate, “La Reina”, excomandante de la Policía Federal que fue condenado en Chicago por filtrar información sensible a la célula delictiva.

Según difundió Vice News, la fiscalía estadunidense indicó en un documento judicial que García Luna supervisaba, entre otros, la unidad especial de la Policía Federal.

Esta unidad era entrenada por la Agencia Antidrogas de EU (DEA) que comandaba Reyes Arzate.

“Entre 2003 y 2016, el acusado (Reyes Arzate) era un oficial de la Policía Federal de México asignado a la Unidad de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés).

“Rutinariamente tuvo contacto y trabajó en colaboración con agentes de la DEA en la Ciudad de México.

“A cambio de, al menos, cientos de miles de dólares de sobornos, ayudó a los carteles mexicanos a canalizar la cocaína a los Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York”, publicó Vice.

En el comunicado emitido por el Departamento de Justicia estadunidense se hace referencia así de la relación entre Reyes Arzate y García Luna:

“Adicionalmente, Reyes Arzate fue el Comandante de la SIU de la Policía Federal Mexicana junto con Genaro García Luna exsecretario de Seguridad Pública, quien supervisaba a la Policía Federal Mexicana.

“Al igual que Reyes, el gobierno espera presentar evidencia de que García Luna aceptó sobornos de los Beltrán Leyva”.

Reyes Arzate tiene un caso pendiente en la corte del distrito este de Nueva York.

#BREAKING: US prosecutors link Genaro Garcia Luna to Ivan Reyes Arzate, a member of an elite Mexican police unit specially vetted by the DEA.

Reyes Arzate is accused of leaking secrets to Beltran-Leyva Organization "for at least hundreds of thousands of dollars of bribes" pic.twitter.com/3P6r7Mj5X5

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) January 24, 2020