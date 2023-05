En su habitual conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su hijo Andrés López Beltrán y sus amigos sean parte de una red de trafico de influencias y que se beneficien de contratos de proyectos que se construyen en el Parque Ecológico de Texcoco, como expuso Loret de Mola en un reportaje.

El mandatario nacional aseguró que sus hijos no son corruptos y calificó dicho trabajo periodístico como una calumnia y un montaje.

“Mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, nada que ver con Loret de Mola. Vean el reportaje no es nada, es calumnia”, expresó.

AMLO asegura que sus hijos no son corruptos

Te puede interesar:

Asimismo, se quejó del acoso que ha recibido su hijo mayor José Ramón López Beltrán, luego de que Mexicanos Unidos en Contra de la Corrupción y la Impunidad publicara un informe sobre el inmueble que tiene en la Colonia Copilco Universidad.

En dicha investigación, señalaron que la casa es propiedad de la asistente de la directora del periódico La Jornada.

Ante esto, el Jefe del Poder Ejecutivo mencionó que le ha pedido a sus hijos que aguanten y no caigan en las provocaciones de la prensa.

Por otro lado, pidió al periodista Carlos Loret de Mola que compare toda su fortuna con la de la de toda su familia.

“Hay cosas que no se pueden ocultar”, agregó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ