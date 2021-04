Este lunes, durante la rueda de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que personal de salud del sector privado ya ha sido vacunados contra Covid-19. Además, luego de las marchas realizadas por los integrantes de ese gremio, López Obrador señaló que las críticas al plan de vacunación son un tema político.

“Hay mucha manipulación que nosotros no queremos vacunar a los médicos privados. Eso no es cierto, es falso; es politiquería, por el proceso electoral se aprovechan para distorsionar las cosas. Todos los trabajadores de la salud de hospitales privados que atienden Covid han sido vacunados”, señaló el mandatario.

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal informó que no hay un aumento en el número de contagios por Covid-19 que lleve a México hacia una tercera ola; por lo que reiteró que la vacunación está avanzando en el país.

AMLO asegura que es falso que no se vacune a médicos privados

“Afortunadamente hay menos contagios”, mencionó, y agregó que están disminuyendo. “Pero nosotros debemos seguir cuidándonos para evitar que haya contagios; afortunadamente está a la baja la pandemia, pero no podemos desatendernos nosotros mismos y decir ‘ya pasó lo peor’. Se está avanzando bien en la vacunación, esto nos ayuda, estamos recibiendo vacunas diario, estamos vacunando”, aseveró AMLO.

El titular del Ejecutivo adelantó que esta semana se cumplirá el compromiso de vacunar a todos los adultos mayores del país con al menos una dosis.

“Esta semana, de acuerdo con el compromiso que hicimos, se termina la vacunación a adultos mayores. Para finales de mes van a estar vacunados todos los adultos mayores, esta semana, cuando menos una dosis. Van a quedar los que no quisieron vacunarse, pero no descartamos que cambien de parecer. Los que no fueron en la primera ocasión, en la segunda están llegando y eso es lo que queremos”, concluyó AMLO.

