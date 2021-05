AMLO asegura que en Tabasco le pidieron reelegirse

Este jueves, desde la conferencia de prensa mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la gente le pedía que se reeligiera; esto durante su gira del fin de semana por Tabasco, Oaxaca y Veracruz.

“Nos quedamos en Paraíso, qué me decían, voy a comentarlo: ‘gracias por el trabajo y voy a decir otra cosa que le va molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios, reelíjase, reelíjase“, mencionó López Obrador.

El titular del Ejecutivo Federal aseguró que él gobernará únicamente hasta el año 2024. “Qué no ven que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección; soy maderista, ya hasta el 24 y me jubilo”, aseveró.

El pasado 8 y 9 de mayo, AMLO llevó a cabo una gira por las refinerías del sur del país. Además, supervisó los avances del Tren del Istmo y de la creación de rompeolas en Salina Cruz, en Oaxaca.

“Trabajo 16 horas diarias”: AMLO

Cabe recordar que este miércoles, AMLO dijo que le quedan seis años dentro del gobierno. Rápidamente se explicó diciendo: “trabajo 16 horas diarias, no ocho y eso me ayuda a tener más tiempo”.

Te puede interesar:

“Me quedan todavía seis años, porque formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble. O sea, vamos a seguir transformando al país. Ya sentamos las bases, afortunadamente lo hemos logrado sin violencia”, sostuvo el miércoles en la mañanera.

Sin embargo, aclaró que, “si el pueblo quiere, si el pueblo dice no. Yo no voy a estar aquí sino tengo el apoyo del pueblo. Yo cuando deje de tener mayoría, cuando no esté de acuerdo el pueblo, me voy a Palenque Chiapas”, aseguró.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.