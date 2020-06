AMLO acepta renuncia a titular de Conapred; propondrá a mujer indígena. Mónica Maccise presentó el documento este 19 de junio.

En su conferencia ante medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló nuevamente sobre el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

“Que se nombre a una gente con convicciones, que realmente esté en contra del racismo y al discriminación. En el relevo si existe esta renuncia yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas, porque los más humillados de México, los más vilipendiados, los que han padecido más el racismo en México han sido los indígenas”.

Desde el estado de Morelos, López Obrador enfatizó que en su gobierno no debería trabajar ningún funcionario que no tenga la visión de la actual administración.

AMLO propondrá a una mujer indígena como titular del Conapred

“Pero creo que cada quien es libre, siempre he dicho, de decidir, y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto (…) Con toda libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno”.

Apuntó que la permanencia del Conapred, dependerá del análisis que realice con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues en su caso, se buscaría reducir el aparato burocrático del organismo.

“Ya basta de simulación”, insistió AMLO, recalcando que su administración “va a seguir combatiendo el racismo y la discriminación”.

“Mantener todos estos aparatos cuesta mucho. Es dinero del Presupuesto, es dinero del pueblo y lo que buscamos es que el dinero del presupuesto llegue a la gente”.

